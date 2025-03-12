الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن المملكة تأمل بأن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حلٍّ يفضي إلى وقف الحرب، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وثمّن السفير القضاة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، والتي تأتي في إطار السعي للوصول إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
الوطني لشؤون الأسرة يعد رسائل قانونية لحماية المرأة
-
إدارة السير تحذر السائقين: السبب واحد
-
وزيرة التنمية: قطاع الرعاية واعد والاستثمار به يحمل فرصا كثيرة
-
الأمن يشيع جثمان الوكيل محمد السردي
-
الأوقاف تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل مسجد في المملكة
-
المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقيم مأدبة إفطار لأطفال أيتام وذويهم شمال غزة
-
الأمن يثني فتاة عن محاولة انتحار في الجاردنز