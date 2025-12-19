الأردن يرحب بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ترحيب المملكة بالقرار الذي يأتي تأكيدًا للإرادة الدولية لدعم سوريا في إعادة البناء وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
كما أكّد تثمين المملكة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقراره رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة.
