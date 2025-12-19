الأردن يرحب بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة بموجب قانون (قيصر)، خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار.

اضافة اعلان



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ترحيب المملكة بالقرار الذي يأتي تأكيدًا للإرادة الدولية لدعم سوريا في إعادة البناء وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.