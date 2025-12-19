الملك : حظ الأردن بكم كبير يا نشامى

وقال جلالته في منشور عبر إكس:" شاهدنا الأردنيين على قلب واحد، منتخب وجمهور يعكسان كل ما هو جميل في هذا الوطن، فيرى الأردني في المنتخب نفسه، أصيلا صلبا ومحبا. حظ الأردن بكم كبير يا نشامى، وكلنا فخورون بكم وبما حققتم. الحمد لله على سلامتكم ونورتم وطنكم"
وتابع جلالته "شكرا للدوحة التي جمعت الأشقاء العرب، ومبارك للمغرب الشقيق".
