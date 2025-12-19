الجمعة 2025-12-19 05:19 م

الملك : حظ الأردن بكم كبير يا نشامى

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الجمعة، 19-12-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-   عبّر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عن فخره بنشامى المنتخب الوطني لكرة القدم وبما حققوه من إنجاز تاريخي في بطولة كأس العرب 2025.

وقال جلالته في منشور عبر إكس:" شاهدنا الأردنيين على قلب واحد، منتخب وجمهور يعكسان كل ما هو جميل في هذا الوطن، فيرى الأردني في المنتخب نفسه، أصيلا صلبا ومحبا. حظ الأردن بكم كبير يا نشامى، وكلنا فخورون بكم وبما حققتم. الحمد لله على سلامتكم ونورتم وطنكم"


وتابع جلالته "شكرا للدوحة التي جمعت الأشقاء العرب، ومبارك للمغرب الشقيق".

 
 


