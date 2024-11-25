الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية

10:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711343 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي اتخذه اليوم، والمعنون "دعم استمرارية الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة". اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم المملكة وترحيبها بهذا القرار الذي يأتي لدعم استمرارية عمل (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وللتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في التعليم، خصوصاً بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات تحظر أنشطة (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.



‏وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي باستمرار تقديم الدعم المالي والسياسي للأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.