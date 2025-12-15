الإثنين 2025-12-15 11:22 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الإثنين، 15-12-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2285 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 853، والورقيات 376 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و30 قرشا، والبندورة 7و15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 10 و25 قرشا، والليمون 50 و100 قرش، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
 


