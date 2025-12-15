خلال عام.. 380 ألف مستخدم جديد للمحافظ الإلكترونية في الأردن

09:36 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757308 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" ارتفاعاً في نشاط المحافظ الإلكترونية في الأردن، خلال تشرين الثاني 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث تجاوز عدد المحافظ المفعلة 2.78 مليون محفظة مقابل 2.4 مليون في 2024، بزيادة 15.8% وبنحو 380 ألف محفظة جديدة. اضافة اعلان





ووفق التقرير، نُفذت 10.1 مليون حركة عبر المحافظ، وهو ما يعادل تقريباً ضعف حجم الحركات في تشرين الثاني 2024 البالغ 5.56 مليون حركة.



وبلغت القيمة الإجمالية للحركات 526 مليون دينار، مسجلة نمواً بنحو 18% مقارنة بقيمة الشهر نفسه من العام الماضي والبالغة 444 مليون دينار.



ورغم ارتفاع القيمة الإجمالية، تراجع متوسط قيمة الحركة إلى 52 ديناراً مقابل 80 ديناراً في 2024.



وأوضح التقرير أن عمليات تحويل الأموال بين المحافظ ما زالت تستحوذ على أكبر نصيب من النشاط، لكن حصتها انخفضت من 91.4% إلى 84.7% من عدد الحركات، في حين ارتفعت حصة عمليات الشراء من 3.45% إلى 14.4%، لتتجاوز قيمة المشتريات 90.9 مليون دينار بزيادة تزيد على 540%.



على صعيد المستخدمين، تصدر الأردنيين قائمة مستخدمي المحافظ بنسبة 87.8 %، مع ارتفاع بسيط في حصة غير الأردنيين إلى 12.2%، كما ارتفعت نسبة الذكور إلى 52.7% مقابل 50% العام الماضي.

تم نسخ الرابط





