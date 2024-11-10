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الأردن يسمح لرعايا جنوب السودان بدخول المملكة دون موافقات مسبقة

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 10-11-2024 11:24 ص

الوكيل الإخباري- قررت وزارة الداخلية اليوم الأحد السماح لرعايا دولة جنوب السودان بدخول المملكة دون موافقات مسبقة، تباعا لقرارات سابقة بالسماح للرعايا الليبيين بذلك.

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وتأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات مكثفة منفصلة عقدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أخيرا مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها بحث والتركيز على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.


وقال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة وبناء على هذه الاجتماعات ومخرجاتها وافقت على السماح لرعايا دولة جنوب السودان بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية كما جرى مع الرعايا الليبيين، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية.


وأضاف الفراية إن المراجعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة سوف تعزز من فرص استقطاب المرضى والسياح القادمين لغايات العلاج والاستشفاء الى أراضي المملكة، والاستمرار في تقديم التسهيلات التي تقدمها لحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال.

 
gnews

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