الأردن يشارك في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند

الوكيل الإخباري- شارك وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة / رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقدة حاليًا في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

اضافة اعلان



وترأس الدكتور محافظة الوفد الأردني المشارك في المؤتمر، والذي يضم في عضويته سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى فرنسا والمندوبة الدائمة لدى اليونسكو لينا الحديد، وأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم سلطان الخليف، والسكرتير الأول في السفارة الأردنية بباريس عدي القرالة، والدكتورة شهد التل من طاقم السفارة الأردنية في باريس.



وألقى الدكتور محافظة كلمة المملكة الأردنية الهاشمية خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة السياسة العامة يوم أمس السبت، وعرض فيها أبرز إنجازات الأردن في مجالات التربية والتعليم والثقافة والعلوم والاتصال، ودوره الرائد في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع)، مؤكدًا التزام الأردن الراسخ بمواصلة التعاون مع منظمة اليونسكو وشركائها الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.



ولفت إلى مرور خمسة وسبعين عامًا على انضمام الأردن إلى اليونسكو، مبينًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتأمل في ثمار الشراكة الطويلة بين المملكة والمنظمة، وتجديد الالتزام المشترك بخدمة أهداف السلام والتنمية المستدامة.