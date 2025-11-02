الأحد 2025-11-02 10:59 ص
 

الأردن يشارك في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 02-11-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   شارك وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة / رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقدة حاليًا في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

اضافة اعلان


وترأس الدكتور محافظة الوفد الأردني المشارك في المؤتمر، والذي يضم في عضويته سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى فرنسا والمندوبة الدائمة لدى اليونسكو لينا الحديد، وأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم سلطان الخليف، والسكرتير الأول في السفارة الأردنية بباريس عدي القرالة، والدكتورة شهد التل من طاقم السفارة الأردنية في باريس.


وألقى الدكتور محافظة كلمة المملكة الأردنية الهاشمية خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة السياسة العامة يوم أمس السبت، وعرض فيها أبرز إنجازات الأردن في مجالات التربية والتعليم والثقافة والعلوم والاتصال، ودوره الرائد في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع)، مؤكدًا التزام الأردن الراسخ بمواصلة التعاون مع منظمة اليونسكو وشركائها الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.


ولفت إلى مرور خمسة وسبعين عامًا على انضمام الأردن إلى اليونسكو، مبينًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتأمل في ثمار الشراكة الطويلة بين المملكة والمنظمة، وتجديد الالتزام المشترك بخدمة أهداف السلام والتنمية المستدامة.


وأشار  الدكتور محافظة للمبادرات الوطنية في التعليم من أجل التنمية المستدامة وتخضير التعليم، وإلى الجهود الوطنية في حماية التراث الثقافي وتعزيز الهوية الثقافية الأردنية ضمن الاتفاقيات الدولية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية وزارة العدل عقدت 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد خلال عام واحد

ت

فيديو الوكيل تزوير لوحة أرقام سيارة لسيدة أردنية

ااا

فيديو الوكيل مواطن: كل يوم نعبر الخطر .. والمطلوب جسر مشاة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلع على الخدمات المقدمة في مركز سحاب للخدمات النهارية الدامجة ومديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في سحاب

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

موظفو الأونروا بجوار مدرسة تابعة للأونروا متضررة في قطاع غزة

فلسطين الأونروا تدير 70 ملجأ لإيواء عشرات الآلاف من النازحين في غزة

124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز

اقتصاد محلي 80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%

ل

منوعات خطة تأمين محكمة.. كيف تزينت الجيزة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (صور)

231

منوعات كيت ميدلتون والأمير ويليام يستقران في منزلهما الجديد بـوندسور



 
 





الأكثر مشاهدة