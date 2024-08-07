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الأردن يشارك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن جرائم الاحتلال

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي




 

الأربعاء، 07-08-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري-   يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة عمل إلى مدينة جدة السعودية، يشارك خلالها في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي بدعوة من دولة فلسطين وإيران.


ويأتي الاجتماع؛ لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إسماعيل هنية، والاعتداء على سيادة إيران.

gnews

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