الأردن يشارك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن جرائم الاحتلال

ويأتي الاجتماع؛ لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إسماعيل هنية، والاعتداء على سيادة إيران.
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