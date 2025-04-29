الأردن يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي افتتحه الرئيس التونسي قيس سعيد، ويستمر حتى الرابع من أيار المقبل.

اضافة اعلان



وفقا لبيان صحفي صادر عن اتحاد الناشرين الأردنيين، قال رئيس الاتحاد جبر أبوفارس إن مشاركة دور النشر الأردنية في معرض تونس الدولي للكتاب تُعد محطة مهمة تثري المشهد الثقافي وتعزز مكانة الكتاب الأردني عربيا وإقليميًا.



وأضاف أنه من خلال هذا المحفل الأدبي تتاح لدور النشر الأردنية فرصة قيمة لعرض أحدث إصداراتها المتنوعة في مختلف المجالات المعرفية والأدبية أمام جمهور واسع من القراء والناشرين والموزعين من تونس ومختلف الدول العربية والأجنبية.



وأشار إلى أن معارض المغرب العربي تعد بوابة مهمة للوصول إلى شريحة واسعة من القراء والمهتمين بالثقافة العربية، كما أن حضور الكتب الأردنية في هذه المعارض، بما فيها معرض تونس للكتاب، يمثل خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز انتشار المنتج الثقافي الأردني، وشراكات مستقبلية مع الأشقاء التونسيين والعرب، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تسهم في تطوير صناعة النشر في الأردن.