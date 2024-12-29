الأردن يعزي بضحايا تحطم الطائرة الكورية

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة في هذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن ... تحذير من النظر إلى الشمس يوم السبت
-
العيسوي: الرؤية الملكية جعلت من الأردن نقطة التقاء وركيزة استقرار بالمنطقة
-
تنفيذ 157 مشروعا تنمويا وخدميا في محافظة معان خلال العام الحالي
-
وزيرة التنمية الإجتماعية تلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة للإتحاد النسائي الأردني
-
تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة الخامسة مساء من الأحد للثلاثاء
-
الاردن يدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
-
تحويل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل إلى النائب العام
-
ضبط وإزالة مرشات تسحب المياه من خط رئيسي في معان