الأردن يعزي بضحايا تحطم الطائرة الكورية

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الوكيل الإخباري- - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة، جراء حادث تحطم طائرة كانت تقل ركاباً في مطار موان الدولي، مما أسفر عن العديد من الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة في هذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.