انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجع الذهب، الخميس، وسط بيع المستثمرين لجني الأرباح بعد يوم من اختراق المعدن حاجز 4 آلاف دولار للأوقية "الأونصة" وتسجيله لمستوى قياسي مرتفع جديد نتيجة للضبابية الاقتصادية والجيوسياسية ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.





وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4021.99 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4059.05 دولارا الأربعاء.



ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7% إلى 4042.60 دولارا.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق خفضا إضافيا لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من تشرين الأول وكانون الأول 95% و83% على الترتيب.



وعادة ما يزدهر الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الضبابية الاقتصادية.



وعانت الأسواق هذا الأسبوع من اضطرابات سياسية في اليابان وفرنسا إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، مما زاد من إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.



وقفز الذهب 54% منذ بداية العام وحتى الآن بدعم من مشتريات البنوك المركزية ونمو الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب وضعف الدولار وتزايد إقبال المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى التحوط في ظل تصاعد التوتر التجاري والجيوسياسي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 48.91 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولارا الأربعاء.



وتراجع البلاتين 0.7% إلى 1650.60 دولارا، كما انخفض البلاديوم 1% إلى 1435.25 دولارا.