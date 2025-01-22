 
الأربعاء 2025-01-22 12:29 م
 

الأشغال تطرح مشروعات اللامركزية لضمان إنهاء العمل فيها قبل نهاية العام

وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الأشغال العامة والإسكان
الأربعاء، 22-01-2025 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   تمكنت وزارة الأشغال العامة والإسكان من تسهيل إجراءات طرح عطاءات مجالس المحافظات "اللامركزية"، حيث تطرحها مع بداية العام وقبل انتهاء الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.اضافة اعلان


وكان تأخر طرح مشروعات "اللامركزية" يتسبب في تأخر إنجاز المشاريع قبل انتهاء السنة المالية، مما يعني إعادة المخصصات المرصودة لتلك المشاريع إلى الخزينة، مع ما يرافق ذلك من تعقيدات مالية وقانونية تؤثر على عمل مجالس المحافظات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وافق أخيرًا على السير بطرح عطاءات الموازنة الرأسمالية للمحافظات اللامركزية للعام الحالي، قبل إقرار الموازنة العامة، وذلك لضمان طرح العطاءات مبكرًا وتفادي تأخر المشروعات.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قد وجه جميع مديريات الوزارة في المحافظات إلى إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروعات قبيل نهاية العام الماضي، لضمان المباشرة في طرح العطاءات وبدء تنفيذها والانتهاء منها خلال العام الحالي، وعدم تراكم أي مستحقات للمقاولين.

وكشفت الوزارة عن إدراج 236 مشروعًا للعام الحالي ضمن موازنة مجالس المحافظات ليتم طرحها أولًا بأول مع إنهاء الدراسات واستكمال الإجراءات فيها.

ووفقًا لبيانات وزارة الأشغال، توزعت العطاءات المدرجة ضمن موازنة العام الحالي على النحو التالي: مديرية أشغال إربد 34 عطاء، ومديرية أشغال الرمثا 6 عطاءات، ومديرية أشغال عجلون 28 عطاء، ومديرية أشغال جرش 18 عطاء.

أما مديرية أشغال المفرق فتم إدراج 6 عطاءات، ومديرية أشغال العاصمة 11 عطاء، ومديرية أشغال محافظة البلقاء 33 عطاء، ومديرية أشغال محافظة الزرقاء 13 عطاء، ومديرية أشغال محافظة مادبا 24 عطاء، ومديرية أشغال الكرك 20 عطاء، ومديرية أشغال الطفيلة 14 عطاء، ومديرية أشغال معان 16 عطاء، ومديرية أشغال لواء البتراء 4 عطاءات، ومديرية أشغال محافظة العقبة 9 عطاءات.

بترا
 
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