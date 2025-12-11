الخميس 2025-12-11 02:48 م

موعد شهر رمضان 2026.. هذا ما كشفته الحسابات الفلكية

الوكيل الإخباري-   كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن غرة شهر رجب 1447هـ ستكون فلكياً يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

وأضاف أن هلال شهر رجب يولد بعد الاقتران يوم السبت 20 ديسمبر 2025 الساعة 3:45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة، وسيبقى الهلال الجديد في سماء مكة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب الشمس، بينما تتراوح مدة الرؤية في باقي محافظات مصر بين 8 و14 دقيقة. وفي المدن العربية والإسلامية الأخرى بين 1 و26 دقيقة، باستثناء أنقرة حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.


وأشارت الحسابات الفلكية السابقة في الإمارات إلى أن موعد بداية شهر رمضان لعام 1447هـ سيكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، مع انتظار التأكيد الرسمي من خلال رؤية الهلال الشرعية في اليوم التاسع والعشرين من شعبان.

 

لبنان 24

 
 


