علي عبدالمالك صبيحات في ذمة الله

ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي ( أبو الهيثم) علي عبدالمالك صبيحات
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان.
اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله اهلًا خيراً من اهله وجيراناً خيراً من جيرانه وناساً خيراً من ناسه.
إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحمه الله وغفر له وأدخله فسيح جناته
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.
تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية كفر راعي من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً
