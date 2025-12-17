الأربعاء 2025-12-17 02:03 م

علي عبدالمالك صبيحات في ذمة الله

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
الأربعاء، 17-12-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

ببالغ  الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره   
انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي ( أبو الهيثم) علي عبدالمالك صبيحات
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان.

اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله اهلًا خيراً من اهله وجيراناً خيراً من جيرانه وناساً خيراً من ناسه.
 
إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحمه الله وغفر له وأدخله فسيح جناته
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب. 

 تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية كفر راعي من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدفأة غاز (شموسة)

أخبار محلية حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها

المنتخب الوطني

أخبار محلية أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025

مطرقة محكمة

أخبار محلية إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية

ب

تكنولوجيا دول تحظر واتساب - اسماء

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي

5

طب وصحة نصائح لمواجهة البرد في الشتاء

عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أمس الثُّلاثاء، اجتماع متابعة للوقوف على النتائج الأوليَّة لتقرير فحوصات الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة حول موضوع مدافئ الغاز التي تسبَّبت بحالات وفاة واختناق. وضم

أخبار محلية رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق

ر

طب وصحة جلطة الساق.. أعراض تحذيرية لا يجب تجاهلها



 






الأكثر مشاهدة