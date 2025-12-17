الأربعاء 2025-12-17 02:03 م

مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي وجمعية التمور الأردنية

مؤسسة الإقراض الزراعي
الأربعاء، 17-12-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-    وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية التمور الأردنية (JODA)، وذلك على هامش افتتاح مهرجان التمور الأردنية السابع، في خطوة تهدف إلى دعم مزارعي النخيل وتمكينهم من تطوير مزارعهم ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز مسارات التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.

ووقع المذكرة عن مؤسسة الإقراض مديرها العام المهندس محمد الدوجان، وعن الجمعية رئيسها المهندس أنور حداد.


وأكد المهندس الدوجان، أن هذه الشراكة تجسد نموذجا فاعلا للتعاون بين المؤسسات الرسمية والجمعيات المتخصصة.

 
 


