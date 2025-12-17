مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي وجمعية التمور الأردنية

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية التمور الأردنية (JODA)، وذلك على هامش افتتاح مهرجان التمور الأردنية السابع، في خطوة تهدف إلى دعم مزارعي النخيل وتمكينهم من تطوير مزارعهم ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز مسارات التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.

اضافة اعلان



ووقع المذكرة عن مؤسسة الإقراض مديرها العام المهندس محمد الدوجان، وعن الجمعية رئيسها المهندس أنور حداد.