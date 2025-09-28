الأحد 2025-09-28 04:20 م
 

"الأمانة" تختتم دورة في التسويق البيئي وتنظم يوما ترفيهيا للأطفال

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الأحد، 28-09-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت دائرة الدراسات البيئية في أمانة عمان الكبرى دورة متخصصة بعنوان "مبادئ الاتصال والتسويق البيئي"، التي تم تنظيمها ضمن مشروع "SOWAS"، الذي تنفذه الوكالة التعاونية الألمانية (GIZ) بدعم من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للأمانة اليوم الأحد، هدفت الدورة إلى تعزيز منهجيات مبتكرة في تغيير السلوك البيئي، والانتقال من التوعية التقليدية إلى تطبيق استراتيجيات فعالة قائمة على الأدلة العلمية.


وأكد مدير دائرة الدراسات البيئية، باسم الحوامدة، أن الدورة التدريبية تمثل خطوة نوعية ومستمرة نحو رفع القدرات الفنية والإدارية لكوادر "الأمانة"، ودمج منهجيات مبتكرة ضمن مشاريع إعادة التدوير وفرز النفايات من المصدر بطريقة احترافية، بما يتماشى مع أهداف المدينة.


وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام الأمانة بالابتكار في إدارة النفايات، والسعي الدائم لتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع، مع دعم واضح من الشركاء لضمان استدامة النتائج وتعزيز أثرها الاقتصادي والبيئي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" تختتم دورة في التسويق البيئي وتنظم يوما ترفيهيا للأطفال

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 26 تشرين الأول المقبل

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية سلطة العقبة: دعم حكومي لقطاع النقل وتحديث شامل للبنية التحتية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

25

فيديو الوكيل طريق العقبة عبر البحر الميت خطر يهدد السائقين ليلاً بسبب غياب العواكس وعناصر السلامة

25

فيديو الوكيل نشمي من الأمن العام يساعد كفيفاً بعبور الشارع في مشهد إنساني مؤثر

لللل

فيديو منوع فأر تم إمساكه وهو يحاول أن يأكل الطعام ولكن رأسه قد علقت بشكل طريف

ل

فيديو منوع الحصاد يصبح أسهل مع هذه الأداة



 
 





الأكثر مشاهدة