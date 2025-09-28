"الأمانة" تختتم دورة في التسويق البيئي وتنظم يوما ترفيهيا للأطفال

وبحسب بيان للأمانة اليوم الأحد، هدفت الدورة إلى تعزيز منهجيات مبتكرة في تغيير السلوك البيئي، والانتقال من التوعية التقليدية إلى تطبيق استراتيجيات فعالة قائمة على الأدلة العلمية.
وأكد مدير دائرة الدراسات البيئية، باسم الحوامدة، أن الدورة التدريبية تمثل خطوة نوعية ومستمرة نحو رفع القدرات الفنية والإدارية لكوادر "الأمانة"، ودمج منهجيات مبتكرة ضمن مشاريع إعادة التدوير وفرز النفايات من المصدر بطريقة احترافية، بما يتماشى مع أهداف المدينة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام الأمانة بالابتكار في إدارة النفايات، والسعي الدائم لتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع، مع دعم واضح من الشركاء لضمان استدامة النتائج وتعزيز أثرها الاقتصادي والبيئي.
-
أخبار متعلقة
-
إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 26 تشرين الأول المقبل
-
سلطة العقبة: دعم حكومي لقطاع النقل وتحديث شامل للبنية التحتية
-
الفرجات يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
-
تفاصيل مزاد الارقام المميزة في مزاد حصري للعام الحالي - فيديو
-
"الخرابشة" يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والطاقة
-
اليوم الوطني السعودي 95
-
وزير السياحة يفتتح مشروع تطوير قلعة القطرانة الأثرية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً الاثنين - اسماء