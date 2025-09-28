"الأمانة" تختتم دورة في التسويق البيئي وتنظم يوما ترفيهيا للأطفال

الوكيل الإخباري- اختتمت دائرة الدراسات البيئية في أمانة عمان الكبرى دورة متخصصة بعنوان "مبادئ الاتصال والتسويق البيئي"، التي تم تنظيمها ضمن مشروع "SOWAS"، الذي تنفذه الوكالة التعاونية الألمانية (GIZ) بدعم من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان للأمانة اليوم الأحد، هدفت الدورة إلى تعزيز منهجيات مبتكرة في تغيير السلوك البيئي، والانتقال من التوعية التقليدية إلى تطبيق استراتيجيات فعالة قائمة على الأدلة العلمية.



وأكد مدير دائرة الدراسات البيئية، باسم الحوامدة، أن الدورة التدريبية تمثل خطوة نوعية ومستمرة نحو رفع القدرات الفنية والإدارية لكوادر "الأمانة"، ودمج منهجيات مبتكرة ضمن مشاريع إعادة التدوير وفرز النفايات من المصدر بطريقة احترافية، بما يتماشى مع أهداف المدينة.