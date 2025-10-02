وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم- اسماء

وتعتذر الشركة لمشتركيها الكرام في المناطق المتأثرة ضمن لواء الرمثا، وتشمل: الجلَمة العالي والواطي، الكيال، شارع الوحدة، حي السير، ومنطقة أبو ظلام.
وفي لواء المزار ستتأثر مناطق: ارحابا، صمد، قصر برقش، دفاع مدني برقش، والفرقة 12.
وفي لواء بني عبيد ستتأثر مناطق: الحصن، الحي الغربي (أم الهوا، الضاحية، منطقة الحتاملة، وإسكان المهندسين).
وفي محافظة عجلون ستتأثر مناطق: صخرة، عبين، عبلين، عنجرة، واشتفينا.
وتؤكد الشركة أنها ستُعاود الضخ واستئناف برنامج التوزيع المعتاد في أقرب وقت ممكن.
شاكرين تفهّمكم وتعاونكم.
