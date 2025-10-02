وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم- اسماء

06:35 ص

الوكيل الإخباري- تُعلن شركة مياه اليرموك عن توقف كامل لمنظومة ضخ المياه في محطة الزعتري اليوم الخميس، وذلك نتيجة تسربات مائية وضرر كبير في الخط الناقل الرئيسي بقطر 700 ملم.





وتعتذر الشركة لمشتركيها الكرام في المناطق المتأثرة ضمن لواء الرمثا، وتشمل: الجلَمة العالي والواطي، الكيال، شارع الوحدة، حي السير، ومنطقة أبو ظلام.



وفي لواء المزار ستتأثر مناطق: ارحابا، صمد، قصر برقش، دفاع مدني برقش، والفرقة 12.

وفي لواء بني عبيد ستتأثر مناطق: الحصن، الحي الغربي (أم الهوا، الضاحية، منطقة الحتاملة، وإسكان المهندسين).



وفي محافظة عجلون ستتأثر مناطق: صخرة، عبين، عبلين، عنجرة، واشتفينا.



وتؤكد الشركة أنها ستُعاود الضخ واستئناف برنامج التوزيع المعتاد في أقرب وقت ممكن.

شاكرين تفهّمكم وتعاونكم.