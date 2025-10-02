الخميس 2025-10-02 08:34 ص
 

وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم- اسماء

وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم- اسماء
تعبيرية
 
الخميس، 02-10-2025 06:35 ص
الوكيل الإخباري-    تُعلن شركة مياه اليرموك عن توقف كامل لمنظومة ضخ المياه في محطة الزعتري اليوم الخميس، وذلك نتيجة تسربات مائية وضرر كبير في الخط الناقل الرئيسي بقطر 700 ملم.اضافة اعلان


وتعتذر الشركة لمشتركيها الكرام في المناطق المتأثرة ضمن لواء الرمثا، وتشمل: الجلَمة العالي والواطي، الكيال، شارع الوحدة، حي السير، ومنطقة أبو ظلام.

وفي لواء المزار ستتأثر مناطق: ارحابا، صمد، قصر برقش، دفاع مدني برقش، والفرقة 12.
وفي لواء بني عبيد ستتأثر مناطق: الحصن، الحي الغربي (أم الهوا، الضاحية، منطقة الحتاملة، وإسكان المهندسين).

وفي محافظة عجلون ستتأثر مناطق: صخرة، عبين، عبلين، عنجرة، واشتفينا.

وتؤكد الشركة أنها ستُعاود الضخ واستئناف برنامج التوزيع المعتاد في أقرب وقت ممكن.
شاكرين تفهّمكم وتعاونكم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية دواء جديد يضاف إلى جداول المواد المخدرة في الأردن .. تعرف عليه !

أعلام روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا

عربي ودولي رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب روسيا

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 2- 10-2025

مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود

فلسطين مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود

اكتشاف تأثير غير متوقع لقلع أضراس العقل

طب وصحة اكتشاف تأثير غير متوقع لقلع أضراس العقل

أسطول الصمود

فلسطين أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية تعترض قارب "أوتاريا"

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

يبقى الطقس، اليوم الخميس، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلًا: الطقس بارد نسبيًا في

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة