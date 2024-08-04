الأمانة تطلق برنامجا تدريبيا لأهالي ذوي الإعاقة

ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى 22 آب الحالي، 4 مراكز تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقات هي: دنيا الطفل، المدرسة العربية الخاصة، جمعية الإبداع والتحدي ومركز الأميرة بسمة.
وتضمن البرنامج عدة محاور تدريبية تختص بأهالي الأشخاص ذوي الإعاقات والعاملين معهم مثل، الاتصال و التواصل، تعديل بعض السلوكيات الاعتماد على النفس والاستقلالية، إضافة إلى الحالة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم.
وأكد مدير وحدة ذوي الإعاقات في الأمانة الدكتور أيمن السعود، أهمية مثل هذه البرامج في تطوير واكتساب الأهالي والعاملين للكثير من المهارات اللازمة للعمل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات.
-
أخبار متعلقة
-
"مكافحة الأوبئة" يعقد ورشة توافقية حول مسح ومراجعة وثائق الأمراض غير السارية
-
الأردن يستضيف مؤتمر الغذاء الذكي بنسخته الرابعة
-
تنقلات لعدد من المحافظين في الداخلية- اسماء
-
فرقة "أوف ستيج" الاستعراضية تسطر ليلة تراثية فلسطينية في أمسية جرشية
-
افتتاح دورة الدفاع الوطني 22 وبرنامج ماجستير في مواجهة الإرهاب 8
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1306 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الباكستانية
-
بلدية اربد تنذر 389 منشأة وتخالف 100 خلال تموز