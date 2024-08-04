الأمانة تطلق برنامجا تدريبيا لأهالي ذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري- أطلقت وحدة ذوي الإعاقات في أمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا بعنوان "مهارات حياتية وتعديل السلوك"، لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقات والعاملين معهم.



ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى 22 آب الحالي، 4 مراكز تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقات هي: دنيا الطفل، المدرسة العربية الخاصة، جمعية الإبداع والتحدي ومركز الأميرة بسمة.



وتضمن البرنامج عدة محاور تدريبية تختص بأهالي الأشخاص ذوي الإعاقات والعاملين معهم مثل، الاتصال و التواصل، تعديل بعض السلوكيات الاعتماد على النفس والاستقلالية، إضافة إلى الحالة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم.