الأمانة: حدائق عمان تستقبل زوارها كالمعتاد وتغيير المواعيد بشهر 11

وقال الرحامنة لـ "الوكيل الإخباري" إن من المرجح تغيير دوام الحدائق في شهر تشرين ثاني تزامنا مع الليالي الباردة.
وأشار الى وجود 139 حديقة داخل الاحياء و4 حدائق كبرى و 16 متنزه في العاصمة عمان.
يشار إلى أن تغيير دوام الحدائق هو اجراء سنوي تقوم به أمانة عمان الكبرى تزامنا مع بدء الليالي الباردة وتساقط الامطار.
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