الأمانة: حدائق عمان تستقبل زوارها كالمعتاد وتغيير المواعيد بشهر 11

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

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أكد الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن لا تغيير على دوام الحدائق حتى اللحظة .



وقال الرحامنة لـ "الوكيل الإخباري" إن من المرجح تغيير دوام الحدائق في شهر تشرين ثاني تزامنا مع الليالي الباردة.