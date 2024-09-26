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الأمانة: حدائق عمان تستقبل زوارها كالمعتاد وتغيير المواعيد بشهر 11

حدائق الحسين
حدائق الحسين
الخميس، 26-09-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

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 أكد الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن لا تغيير على دوام الحدائق حتى اللحظة .

وقال الرحامنة لـ "الوكيل الإخباري" إن من المرجح تغيير دوام الحدائق في شهر تشرين ثاني تزامنا مع الليالي الباردة.


وأشار الى  وجود 139 حديقة داخل الاحياء  و4  حدائق كبرى و 16 متنزه في العاصمة عمان.

 يشار إلى أن تغيير دوام الحدائق هو اجراء سنوي تقوم به أمانة عمان الكبرى تزامنا مع بدء الليالي الباردة وتساقط الامطار.

 
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