"الأمن السيبراني": 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية

الوكيل الإخباري- سجلت خسائر الاقتصاد الوطني جراء الهجمات السيبرانية نحو 150 مليون دينار سنويا، وفقا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة، الذي أشار إلى أن الخسارة كانت ستكون أضعاف لولا وجود مؤسسة وطنية معنية بالأمن السيبراني.

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وقال المحارمة خلال جلسة حوارية لمناقشة حالة الأمن السيبراني في الأردن، خلال المنتدى الاقتصادي، إنّ الأردن حقق قفزة نوعية في التصنيف العالمي للأمن السيبراني، حيث انتقل من المركز 71 إلى المركز 27، وهو ما يضعه في القائمة الأولى عالميا الأكثر تقدمًا في هذا المجال.