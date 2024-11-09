 
السبت 2024-11-09 02:01 م
 

"الأمن السيبراني": 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
السبت، 09-11-2024 01:33 م

الوكيل الإخباري-   سجلت خسائر الاقتصاد الوطني جراء الهجمات السيبرانية نحو 150 مليون دينار سنويا، وفقا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة، الذي أشار إلى أن الخسارة كانت ستكون أضعاف لولا وجود مؤسسة وطنية معنية بالأمن السيبراني.

اضافة اعلان


وقال المحارمة خلال جلسة حوارية لمناقشة حالة الأمن السيبراني في الأردن، خلال المنتدى الاقتصادي، إنّ الأردن حقق قفزة نوعية في التصنيف العالمي للأمن السيبراني، حيث انتقل من المركز 71 إلى المركز 27، وهو ما يضعه في القائمة الأولى عالميا الأكثر تقدمًا في هذا المجال.


وأضاف أن هذا التقدم يعود إلى العمل المتكامل في عدة مجالات أساسية، استجابة لتوجيهات القيادة وجهود المؤسسات المختلفة، موضحا أن التقدم الأردني جاء نتيجةً للتركيز على 5 محاور رئيسية والتي تشمل التدابير القانونية، والتدريب التقني، والتنظيم، وتطوير الموارد البشرية، والتعاون الدولي.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال شاهد: تسريحات شعر نساء الستينات

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تطلق حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل" بغزة

تعبيرية

أسواق ومال روسيا تسجل رقما تاريخيا في احتياطات الذهب

ا

عربي ودولي عراقجي: عواقب اتساع رقعة الحرب لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط

شهداء في غزة

فلسطين عدد الشهداء يرتفع في غزة إلى 43,552 منذ بدء العدوان

صورة تعبيرية

أخبار محلية "الأمن السيبراني": 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية

معتقلان أفرج عنهما يصلان مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج

فلسطين الاحتلال يفرج عن 20 معتقلا من قطاع غزة

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

أخبار محلية انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال



 


الأكثر مشاهدة