"الأمن السيبراني": 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية

وقال المحارمة خلال جلسة حوارية لمناقشة حالة الأمن السيبراني في الأردن، خلال المنتدى الاقتصادي، إنّ الأردن حقق قفزة نوعية في التصنيف العالمي للأمن السيبراني، حيث انتقل من المركز 71 إلى المركز 27، وهو ما يضعه في القائمة الأولى عالميا الأكثر تقدمًا في هذا المجال.
وأضاف أن هذا التقدم يعود إلى العمل المتكامل في عدة مجالات أساسية، استجابة لتوجيهات القيادة وجهود المؤسسات المختلفة، موضحا أن التقدم الأردني جاء نتيجةً للتركيز على 5 محاور رئيسية والتي تشمل التدابير القانونية، والتدريب التقني، والتنظيم، وتطوير الموارد البشرية، والتعاون الدولي.
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