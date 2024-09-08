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الأمن العام: بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات - صور

القوة الأمنية تواصل مسيرها اليوم وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين
القوة الأمنية تواصل مسيرها اليوم وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين
الأحد، 08-09-2024 06:15 م

الوكيل الإخباري-   بيّنت مديرية الأمن العام أنها بدأت في نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات، لافتة إلى أن القوة الأمنية ستواصل مسيرها وحركتها وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين.

ولفتت المديرية إلى أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر خاطئة وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.

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القوة الأمنية تواصل مسيرها اليوم وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين

أخبار محلية الأمن العام: بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات - صور



 


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