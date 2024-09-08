الأمن العام: بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات - صور

ولفتت المديرية إلى أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر خاطئة وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة يشيد بالإنجاز الذي حقَّقه الأردن
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات
-
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل "عملية الجسر"
-
كاسب الحويطي : أخي الشهيد البطل ماهر منفذ عملية معبر الكرامة
-
المستقلة للانتخاب: البطاقة الشخصية شرطٌ أساسيٌّ للاقتراع وتمديد الدوام لتسهيل إصدارها
-
الملك يفتتح المؤتمر القضائي ومبنى نادي القضاة النظاميين
-
تنويه من ترخيص السواقين بشأن خدماتها يومي الإثنين والأربعاء
-
معلومات جديدة حول منفذ "عملية الجسر"