الأمن العام: خطة أمنية ومرورية وأنشطة مجتمعية وإنسانية

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الوكيل الإخباري- تواصل مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين، وتوفير التوعية والإرشاد والرقابة للتصدي للمخالفات الخطرة خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل. اضافة اعلان





وقد وفرت مديرية الأمن العام الدعم اللوجستي والعملياتي اللازم لجهاز الدفاع المدني، لتعزيز جاهزيته وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الإنسانية لمحتاجيها وفق أعلى المستويات خلال الشهر الفضيل.



كما تنفذ المديرية خطة مرورية خاصة للتعامل مع المتغيرات المرورية التي ترافق شهر رمضان، خاصةً الكثافة المرورية الناجمة عن حركة المركبات المتزامنة عند بدء الدوام أو انتهائه، بالإضافة إلى إقبال المواطنين على الأسواق التجارية لتأمين احتياجاتهم.



وتهدف الخطة المرورية إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع، ومنع ارتكاب المخالفات التي تعيق السير، مثل الاصطفاف المزدوج والمخالفات الأخرى التي تتسبب في ازدحام الطرقات.



كما عززت المديرية الحضور الميداني للدوريات باللباسين العسكري والمدني في مختلف المواقع التجارية والأسواق، لضمان الأمن ومراقبة الأوضاع وتقديم المساعدة للمواطنين.



وأوضحت المديرية أن الخطة الموضوعة تتضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المجتمعية والإنسانية التي تعكس قيم التكافل والتضامن خلال الشهر الفضيل، مثل تقديم الوجبات الرمضانية والمياه والتمور، وتنظيم الإفطارات المجتمعية، وغيرها من أوجه المساعدات المقدمة للمجتمع.



كما تشمل الخطة حملات وبرامج توعوية للوقاية من الحوادث والمخاطر، مثل الحوادث الناجمة عن سوء استخدام المدافئ، والحوادث المرورية، وغيرها من الأخطار التي قد تهدد السلامة العامة.



وأهابت المديرية بالجميع الالتزام بإجراءات السلامة المرورية والتعاون مع رجال السير والدوريات، والحرص على تجنب المخالفات التي تعيق حركة المرور، مع ضرورة التحلي بالصبر والتأني، واختيار أوقات وطرق مناسبة لتجنب الكثافة المرورية، والابتعاد عن ساعات الذروة.

