 
الثلاثاء 2024-09-10 10:19 م
 
 

الأمن العام : رصدنا إطلاق عيارات نارية بأحد المقرّات الانتخابية

الامن العام
الامن العام
الثلاثاء، 10-09-2024 09:49 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قالت مديرية الامن العام انها رصدت  إطلاق عيارات نارية بأحد المقرّات الانتخابية في منطقة الجفر وبوشر التحقيق والتوجه للمكان واستدعاء المرشّح من قبل مديرية الشرطة اضافة اعلان


واضافت انه سيتم متابعة التحقيق لحين تحديد مطلقي النار الذين تبين أنهم غادروا المقر الانتخابي لحين ضبطهم والأسلحة التي بحوزتهم .

 
 
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