الأمن العام : ضبط شخص أقدم على قتل شقيقه إثر خلافات عائلية

12:09 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه شقيقه وشخص آخر كان برفقته إثر خلافات بينه وبين شقيقه. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ شقيق مطلق النار فارق الحياة متأثرا بإصابته فيما أُسعف الشخص الآخر وهو قيد العلاج، وجرى ضبط الجاني والسلاح المستخدم بالجريمة وبوشرت التحقيقات .