الأمن العام : ضبط شخص أقدم على قتل شقيقه إثر خلافات عائلية

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ شقيق مطلق النار فارق الحياة متأثرا بإصابته فيما أُسعف الشخص الآخر وهو قيد العلاج، وجرى ضبط الجاني والسلاح المستخدم بالجريمة وبوشرت التحقيقات .
