أبل تعيد ضبط شفافية Liquid Glass في iOS 26.2

وكان تحديث سابق أضاف شريط تمرير للتحكم في عتامة عناصر Liquid Glass عبر النظام، في إطار تصميم واجهة المستخدم الجديد الذي يعتمد على الشفافية وانكسار الضوء، ما يمنحها خصائص شبيهة بالزجاج. ومع ذلك، اعتبر بعض المستخدمين أن الشفافية العالية صعّبت رؤية الإشعارات واسم الفنان في تطبيق أبل ميوزيك.
تسمح أداة الشفافية الجديدة للمستخدمين بتخصيص مظهر الساعة دون تغيير شامل على تصميم النظام، مما يشير إلى مرونة أبل في تعديل واجهة المستخدم وفق تجربة المستخدم الفعلية.
في الوقت نفسه، أصدرت أبل عدة تحديثات أمنية مهمة لسد ثغرات في أجهزة آيفون، آيباد، ماك، أبل تي في وأبل واتش، استُغلت في حملات قرصنة نشطة.
أخبار متعلقة
