ضبط مركبة تسير بسرعة 205 كم على طريق الأزرق

10:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756511 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضبطت الدوريات الخارجية ضمن اختصاص منطقة الأزرق مركبة تسير بسرعة 205 كم/ ساعة، متجاوزة السرعة المقررة على الطريق بـ 100 كم/ ساعة. اضافة اعلان





وقال النقيب أيمن الحراحشة من غرفة عمليات الدوريات الخارجية إنّ الدوريات في مكان الاختصاص ضبطت المركبة والسائق وقامت بإجراءاتها وفقًا للقانون.





تم نسخ الرابط





