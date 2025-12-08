الشرع في ذكرى إطاحة الأسد: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها

11:34 ص

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء "سوريا قوية" وتحقيق مستقبل "يليق بتضحيات شعبها".





قبل عام، نجحت المعارضة السورية خلال أيام بالإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.



وتحيي السلطات ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع للسوريين.



وبعيّد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع "سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة"، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.



وشدد الشرع الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتادها عند وصوله دمشق قبل عام، على أن "صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعا".



ونجح الشرع، خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها.



وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان ليل الأحد على أن "ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة".

