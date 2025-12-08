الشرع في ذكرى إطاحة الأسد: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها

قبل عام، نجحت المعارضة السورية خلال أيام بالإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.
وتحيي السلطات ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع للسوريين.
وبعيّد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع "سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة"، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.
وشدد الشرع الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتادها عند وصوله دمشق قبل عام، على أن "صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعا".
ونجح الشرع، خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها.
وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان ليل الأحد على أن "ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة".
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: انخفاض دعم المانحين قد يثني السوريين عن العودة لديارهم
-
وزيرة الخارجية البريطانية تزور واشنطن للقاء نظيرها الأميركي
-
سوريا تحيي الذكرى الأولى لسقوط الأسد
-
زيلينسكي: محادثات السلام الأوكرانية مع الولايات المتحدة بناءة ولكنها ليست سهلة
-
رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تمامًا"
-
فاجعة مروعة تهز القضاء المصري
-
تايلند: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 176
-
روسيا تقول إنها أسقطت 77 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا ليلا