الإثنين 2025-12-08 12:52 م

الأردن يهنئ سوريا

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الإثنين، 08-12-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   هنّأت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سوريا بالذكرى الأولى لعيد التحرير، في الوقت الذي يعيش فيه السوريون، اليوم، الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد.

ومن المقرّر أن تشهد ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية، وامتلأت بالفعل بحشود مبتهجة استعدادا للثامن من كانون الأول. كما ستقام احتفالات بأماكن أخرى في أنحاء البلاد.

 
 


