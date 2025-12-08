الأردن يهنئ سوريا

ومن المقرّر أن تشهد ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية، وامتلأت بالفعل بحشود مبتهجة استعدادا للثامن من كانون الأول. كما ستقام احتفالات بأماكن أخرى في أنحاء البلاد.
