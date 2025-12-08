تسجيل 105 براءات اختراع في 11 شهرا

الوكيل الإخباري- بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 105 براءات، 3 منها محلية.

وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 4223 علامة حتى نهاية الشهر الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 5575 علامة تجارية.



وبحسب البيانات جددت المديرية 504 براءات اختراع، ومنحت 13 رخصة استعمال علامة تجارية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 1038 ملكية صناعية، ونقل ملكية 1821.



وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة العام الماضي 5687، وعدد العلامات التجارية المجددة 6245، فيما بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة 111، منها 8 محلية.



ووفقاً للقانون، فإن براءة الاختراع هي أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.



وتسجيل براءة اختراع هو كل الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية.



وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، كما تتضمن مجموعة من العمليات المرتبطة بطلبات براءات الاختراع، والتي يتم تنفيذها لتلبية حاجات الطرف الثالث من الجمهور (الجمهور باستثناء طالبي التسجيل والوكلاء والمخترعين)؛ مثل النشر بالجريدة الرسمية أو إجراءات الاطلاع على السجل.