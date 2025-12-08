%6.1 نسبة زيادة في عدد العاملين بالقطاع السياحي حتى أيلول

الوكيل الإخباري- بلغ عدد العاملين في مختلف الأنشطة السياحية في الأردن 59,775 عاملاً وعاملة، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار حتى نهاية أيلول 2025.

وتُظهر البيانات أن هناك زيادة في عدد العاملين بـ3,454 بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ عدد العاملين آنذاك 56,321.



وبحسب البيانات، فإن العاملين في المطاعم السياحية والفنادق يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العمالة، بنسبة 40% و38% على التوالي.