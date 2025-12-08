%6.1 نسبة زيادة في عدد العاملين بالقطاع السياحي حتى أيلول

وتُظهر البيانات أن هناك زيادة في عدد العاملين بـ3,454 بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ عدد العاملين آنذاك 56,321.
وبحسب البيانات، فإن العاملين في المطاعم السياحية والفنادق يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العمالة، بنسبة 40% و38% على التوالي.
وبلغ عدد العاملين في المطاعم السياحية 23,891، وفي الفنادق 22,900، من إجمالي العاملين البالغ 59,775.
