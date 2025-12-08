الإثنين 2025-12-08 12:53 م

%6.1 نسبة زيادة في عدد العاملين بالقطاع السياحي حتى أيلول

تعيين يزن الخضير أمينًا عامًا لوزارة السياحة بعد إحالة البلعاوي للتقاعد
وزارة السياحة
الإثنين، 08-12-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد العاملين في مختلف الأنشطة السياحية في الأردن 59,775 عاملاً وعاملة، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار حتى نهاية أيلول 2025.

اضافة اعلان


وتُظهر البيانات أن هناك زيادة في عدد العاملين بـ3,454 بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ عدد العاملين آنذاك 56,321.


وبحسب البيانات، فإن العاملين في المطاعم السياحية والفنادق يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العمالة، بنسبة 40% و38% على التوالي.


وبلغ عدد العاملين في المطاعم السياحية 23,891، وفي الفنادق 22,900، من إجمالي العاملين البالغ 59,775.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية "الطيران المدني" تبحث فتح خطوط جوية مع جمهورية تيمور الشرقية

ا

فن ومشاهير كندة حنا تثير الجدل مجدداً بمنشور عن "الإهانة".. ما علاقة سامر المصري؟

ر

منوعات في حديقة سفاري بالصين.. دب يهاجم حارسه خلال عرض! (فيديو)

البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية الأولى محليًا و42 عالميًا بتصنيف الجامعات الخضراء

ب

منوعات فيديو صادم: حافلة تصدم شابة فقدت وعيها فجأة في الشارع في إسطنبول

ؤ

منوعات متسلق يترك صديقته لتتجمد حتى الموت في النمسا

الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030

أخبار محلية الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الأردن، بسبب ظروفه المائية وتراجع المصادر المتاحة والتغيرات المناخية، يضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً في معظم المناطق، وأخرى

أخبار محلية المياه: نضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً بمعظم المناطق



 






الأكثر مشاهدة