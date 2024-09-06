الأمن العام : عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذرت مديرية الأمن العام مجدداً، من المسير بمواكب على الطرقات وتعطيل حركة السير ، ومن ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية" .

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