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الأمن العام: نستذكر بفخر تضحيات نشامى الجيش العربي المصطفوي

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
السبت، 01-03-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام، اليوم، اعتزازها بتضحيات نشامى الجيش العربي المصطفوي في مختلف ميادين الشرف والبطولة، مشيرة إلى أن تلك البطولات خُلدت في ذاكرة الوطن والأمة وسُطرت بدماء الشهداء الأبرار.اضافة اعلان


وجاء في بيان الأمن العام: "في هذا اليوم، نستذكر بكل معاني الفخر تضحيات نشامى الجيش العربي المصطفوي، التي وثقتها ذاكرة الوطن وشهدت عليها دماء الشهداء الأبرار."

كما تقدم الأمن العام بالتهنئة للوطن وللجيش العربي المصطفوي، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
 
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