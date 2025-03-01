الأمن العام: نستذكر بفخر تضحيات نشامى الجيش العربي المصطفوي

وجاء في بيان الأمن العام: "في هذا اليوم، نستذكر بكل معاني الفخر تضحيات نشامى الجيش العربي المصطفوي، التي وثقتها ذاكرة الوطن وشهدت عليها دماء الشهداء الأبرار."
كما تقدم الأمن العام بالتهنئة للوطن وللجيش العربي المصطفوي، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
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