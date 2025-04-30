الأمن العام يحذر من الأجواء الخماسينية والمغبرة

وأكدت المديرية، أهمية الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد كثافة في الغبار، خصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية، وضرورة القيادة بحذر لتجنب الحوادث الناتجة عن تدني مدى الرؤية.
كما، شددت على ضرورة احتفاظ مرضى الربو والأزمات الصدرية بعلاجاتهم الخاصة، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة عبر الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911).
وأكدت المديرية، أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة.
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