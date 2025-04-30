الأمن العام يحذر من الأجواء الخماسينية والمغبرة

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل الظروف الجوية السائدة التي تشهدها المملكة، والمتمثلة بأجواء خماسينية مغبرة، تؤثر بشكل مباشر على مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الخارجية مثل الطريق التنموي والصحراوي.

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وأكدت المديرية، أهمية الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد كثافة في الغبار، خصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية، وضرورة القيادة بحذر لتجنب الحوادث الناتجة عن تدني مدى الرؤية.



كما، شددت على ضرورة احتفاظ مرضى الربو والأزمات الصدرية بعلاجاتهم الخاصة، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة عبر الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911).