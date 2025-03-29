الأمن العام يدعو إلى توخي الحيطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

كما دعت المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنبًا لخطر السيول، والقيادة بحذر على الطرقات لتجنب خطر الانزلاقات وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار، خاصة على الطرق الخارجية.
وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين إلى متابعة الحالة الجوية والالتزام بالإرشادات، لضمان السلامة العامة، وعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة إلى المساعدة.
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