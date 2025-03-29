السبت 2025-03-29 02:25 م
 

الأمن العام يدعو إلى توخي الحيطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
السبت، 29-03-2025 01:08 م
الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة مع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات ظهر اليوم، والتي قد يرافقها زخات من المطر بين الحين والآخر، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار خاصة في مناطق جنوب وشرق المملكة.اضافة اعلان


كما دعت المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنبًا لخطر السيول، والقيادة بحذر على الطرقات لتجنب خطر الانزلاقات وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار، خاصة على الطرق الخارجية.

وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين إلى متابعة الحالة الجوية والالتزام بالإرشادات، لضمان السلامة العامة، وعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة إلى المساعدة.
 
gnews

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