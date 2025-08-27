الأمن العام يطلق حملة بيئية شاملة في محافظات المملكة

10:18 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام، الأربعاء، حملة بيئية شاملة في جميع محافظات المملكة، وبمشاركة مختلف وحداتها وتشكيلاتها، في خطوة تعكس التزام المديرية بمسؤوليتها المجتمعية، ودورها الوطني في حماية البيئة وترسيخ ثقافة المحافظة عليها، وصون مقدرات الوطن.





وأوعزت قيادة الجهاز في مديرية الأمن العام بمباشرة تنفيذ الحملة الميدانية في جميع المواقع العامة، والغابات، والمناطق الطبيعية، والمواقع السياحية، والأثرية، والشوارع العامة، إلى جانب تنظيف جوف البحر في محافظة العقبة.



وأكدت مديرية الأمن العام العمل بشراكة وتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية الشريكة، والهيئات والمؤسسات المجتمعية، وشمول الحملة لخطةٍ توعويةٍ تستهدف نشر ثقافة بيئية إيجابية، تعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشجع على نشر ثقافة العمل التطوعي، لا سيما لدى الفئات العمرية في المدارس والجامعات.



وبيّنت أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها الأمنية الشاملة التي تعتبر الأمن البيئي جزءًا من الأمن الشامل، والهادفة إلى المساهمة في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، ومراقبة الالتزام بالقوانين البيئية، ونشر مفاهيم التوعية والوقاية المتعلقة بها، مشددة على أن حماية البيئة مسؤولية وطنية جماعية تستوجب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، للحفاظ على الأردن العزيز والغالي، وحماية إرثه البيئي والطبيعي.



وبيّنت المديرية أن هذه الجهود جاءت منسجمة مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والرؤية الوطنية في تعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة والمتوازنة، كجزء من الأمن الإنساني، وصون المقدرات الوطنية.



ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى التفاعل مع الحملة، والمشاركة في الجهود التطوعية للحفاظ على نظافة الأماكن العامة والمرافق السياحية، مشيرة إلى أن أنشطة الحملة ستتواصل بشكل دوري في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز نهج التشارُك في الحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي البيئي في سبيل الحفاظ على الصورة الحضارية للأردن كبلدٍ رائد في حماية بيئته وإرثه الطبيعي والحضاري.