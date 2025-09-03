الأمن العام يهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

08:21 م

الوكيل الإخباري- قدّمت مديرية الأمن العام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين، وإلى أبناء الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. اضافة اعلان



