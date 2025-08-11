الإثنين 2025-08-11 02:24 م
 

الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية في عمان وضبط 9 أشخاص

مديرية الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 11-08-2025 01:07 م
الوكيل الإخباري-   أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام حيثيات المشاجرة الجماعية بين مجموعتين من الأشخاص شرق العاصمة ( ما ظهر في فيديو جرى تداوله )، مؤكدًا أنّ المشاجرة وقعت بعد منتصف الليل بين مجموعتين من الأشخاص في منطقة أم نوارة شرق العاصمة لخلافات سابقة بحكم الجوار ولم يتم إطلاق عيارات نارية خلالها ولم تسجّل إصابات تذكر  .اضافة اعلان


مضيفاً أنه تم على الفور التحرّك للمكان وضبط 9 أشخاص من طرفي المشاجرة وبوشرت التحقيقات معهم، فيما البحث ما زال جارياً عن آخرين، أحدهم ظهر يحمل سلاحًا ناريًا خلال المشاجرة .
 
 
