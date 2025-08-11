الأمن العام يوضّح ملابسات المشاجرة الجماعية في عمان وضبط 9 أشخاص

مضيفاً أنه تم على الفور التحرّك للمكان وضبط 9 أشخاص من طرفي المشاجرة وبوشرت التحقيقات معهم، فيما البحث ما زال جارياً عن آخرين، أحدهم ظهر يحمل سلاحًا ناريًا خلال المشاجرة .
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
-
الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم
-
ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية
-
جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" - اسماء
-
تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
-
مؤسسة الضمان توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
-
بلدية جرش تنفذ أعمال صيانة في حديقة زين
-
الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية