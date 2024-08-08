 
الخميس 2024-08-08 10:52 م
 
 

الأمن: القبض على 13 مطلق عيارات نارية و4 إصابات بعد نتائج التوجيهي

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات




 

الخميس، 08-08-2024 09:33 م
الوكيل الإخباري-  أكدت مديرية الأمن العام على مواصلة عملها في التعامل مع جميع مظاهر التعبير عن الفرح بطريقة سلبية، مؤكدة على اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين، والمتجاوزين.

وبينت انها ألقت القبض منذ اعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" على (13) شخص، إثر قيامهم بإطلاق عيارات نارية، في مناطق مختلفة من المملكة، وتم ضبط (15) سلاح مختلف، مشيرة الى أنه تم التعامل مع أربعة إصابات بأعيرة نارية متعلقة بنتائج الثانوية ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة حسنة. 

وأضافت، أنه تم مخالفة ( 1161) مركبة في عدة محافظات، واتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق مرتكبيها.

وبينت مديرية الأمن العام أنه وعلى الرغم من تسجيل هذه الأرقام فقد لوحظ تراجع عدد المخالفات المرورية المرتكبة وتراجع الأرقام المتعلقة بجريمة إطلاق العيارات، الأمر الذي يدل على الحس بالمسؤولية الكبير لدى الغالبية من المواطنين، مشددة أن العمل مستمر وبشكل حازم حتى القضاء على هذه المظاهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.
gnews

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