الأمن: رفض مجتمعي لإطلاق العيارات النارية بالمناسبات

الوكيل الإخباري - أكدت مديرية الأمن العام أهمية ترسيخ ثقافة رافضة لإطلاق العيارات النارية في المناسبات، وحماية المجتمع من خلال التبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات.



وقالت إن هناك تراجعاً كبيراً في هذه الجريمة التي كانت سبباً في إصابة ووفاة العديد من الأبرياء، في ظل رفض مجتمعي ووعي عام بمدى خطورتها، وتعاون كبير وشراكة مجتمعية لمحاربتها ومنعها في المناسبات المختلفة مثل الأفراح واحتفالات التخريج والثانوية العامة.



وبينت أنه جرى تخصيص رقم خاص على تطبيق واتساب، للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية (0790196196)، والممارسات الخاطئة الأخرى مثل المسير على شكل مواكب خلال المناسبات، لافتة إلى إمكانية إرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.