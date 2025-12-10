الأربعاء 2025-12-10 08:22 ص

الأمن يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين
ارشيفية
الأربعاء، 10-12-2025 08:05 ص
الوكيل الإخباري-   تحذر مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المملكة اعتبارا من اليوم  الأربعاء حيث يتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وتدريجياً  تمتد الهطولات لتشمل المناطق الشرقية، ويحتمل أن تكون الأمطار في ساعات المساء والليل غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد. اضافة اعلان


وتدعو المديرية الى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :  

الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها المناطق الغورية والبحر الميت بسبب غزارة الأمطار وقد تترافق مع العواصف الرعدية وتساقط البرد .

الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات تجنباً لخطر السقوط فيها.

التأني أثناء القيادة على الطرقات  في المناطق المتوقع أن  تشهد هطولا غزيرا للأمطار .

الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وعدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر وضرورة اطفائها عند النوم.

أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية والضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.

عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الغذاء والدواء تضبط حقن غير مرخصة في عيادتين بعمان

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين

أخبار محلية الأمن يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين

بدء تساقط الامطار في المملكة - تحذيرات

أخبار محلية بدء تساقط الامطار في المملكة

ادارة السير

أخبار محلية حادث سير على طريق نزول صافوط

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو



 






الأكثر مشاهدة