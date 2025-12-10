الأمن يحذر من المنخفض الجوي المتوقع في اليومين القادمين

08:05 ص

الوكيل الإخباري- تحذر مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المملكة اعتبارا من اليوم الأربعاء حيث يتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وتدريجياً تمتد الهطولات لتشمل المناطق الشرقية، ويحتمل أن تكون الأمطار في ساعات المساء والليل غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد. اضافة اعلان





وتدعو المديرية الى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :



الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها المناطق الغورية والبحر الميت بسبب غزارة الأمطار وقد تترافق مع العواصف الرعدية وتساقط البرد .



الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات تجنباً لخطر السقوط فيها.



التأني أثناء القيادة على الطرقات في المناطق المتوقع أن تشهد هطولا غزيرا للأمطار .



الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وعدم تزويد المدفأة بالوقود وهي مشتعلة وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر وضرورة اطفائها عند النوم.



أخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية والضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.



عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

