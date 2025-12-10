السير تدعو السائقين إلى القيادة بتأنٍ مع الأجواء الماطرة

وقال النقيب محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ العاصمة عمان شهدت عدة حوادث، داعيا إلى القيادة بتأنٍ بما يتناسب مع أحوال الطرق وسط الأجواء الماطرة.
وبين أنّ معظم طرق العاصمة تشهد انسيابية بسب تواجد كوادر الإدارة في مختلف الطرق الرئيسية.
