السير تدعو السائقين إلى القيادة بتأنٍ مع الأجواء الماطرة

08:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756771 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير، زيادة الكثافة المرورية تزامنًا مع الهطول المطري منذ ساعات الصباح الباكرة، اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





وقال النقيب محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ العاصمة عمان شهدت عدة حوادث، داعيا إلى القيادة بتأنٍ بما يتناسب مع أحوال الطرق وسط الأجواء الماطرة.



وبين أنّ معظم طرق العاصمة تشهد انسيابية بسب تواجد كوادر الإدارة في مختلف الطرق الرئيسية.



تم نسخ الرابط





