الأربعاء 2025-12-10 10:43 ص

السير تدعو السائقين إلى القيادة بتأنٍ مع الأجواء الماطرة

ادارة السير
إدارة السير
الأربعاء، 10-12-2025 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت إدارة السير، زيادة الكثافة المرورية تزامنًا مع الهطول المطري منذ ساعات الصباح الباكرة، اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وقال النقيب محمد الدروبي  من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ العاصمة عمان شهدت عدة حوادث، داعيا إلى القيادة بتأنٍ بما يتناسب مع أحوال الطرق وسط الأجواء الماطرة.

وبين أنّ معظم طرق العاصمة تشهد انسيابية بسب تواجد كوادر الإدارة في مختلف الطرق الرئيسية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ادارة السير

أخبار محلية مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

يثس

منوعات طرق سريعة لإزالة الضباب عن زجاج السيارة الأمامي والخارجي

ة

منوعات قرد شرس يهاجم رجلاً حتى الموت داخل منزله في تايلاند

السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

أخبار محلية اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن

الإمارات تطلق القمر الاصطناعي العربي رقم 813

عربي ودولي الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين

مدخل البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال استقرار الدولار مع توقّع خفض أسعار الفائدة الأربعاء

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

الطقس الارصاد : هذه ذروة تأثير المنخفض القبرصي

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه"



 






الأكثر مشاهدة