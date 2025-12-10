بدء تساقط الامطار في المملكة

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن صور الرادار تشير إلى هطولات مطرية في أجزاء من شمال المملكة، وأجزاء من العاصمة عمّان، ومحافظة البلقاء، إضافة إلى محافظة الكرك، وأجزاء من الطفيلة، وذلك مع استمرار تأثير الحالة الجوية السائدة على المملكة.

