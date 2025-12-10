بدء تساقط الامطار في المملكة

الوكيل الإخباري-
قالت إدارة الأرصاد الجوية إن صور الرادار تشير إلى هطولات مطرية في أجزاء من شمال المملكة، وأجزاء من العاصمة عمّان، ومحافظة البلقاء، إضافة إلى محافظة الكرك، وأجزاء من الطفيلة، وذلك مع استمرار تأثير الحالة الجوية السائدة على المملكة.
اضافة اعلان
وقالت إدارة الأرصاد الجوية ان المملكة تتأثر اليوم الأربعاء بامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب قبرص، لذا يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانًا ولفترات قصيرة في بعض المناطق قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، مما يؤدي إلى احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول المطر، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيًا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية