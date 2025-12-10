الأربعاء 2025-12-10 08:23 ص

حادث سير على طريق نزول صافوط

ادارة السير
الأربعاء، 10-12-2025 07:47 ص

الوكيل الإخباري-   شهد طريق نزول صافوط صباح اليوم تباطؤًا في حركة المرور نتيجة حادث سير، حيث صدمت إحدى المركبات بحاجز إسمنتي وفق إدارة السير .

وقالت ادارة السير انها تعاملت مع الحادث فور وقوعه، حيث تعمل على تنظيم الحركة المرورية والعمل جارٍ على سحب المركبة وإعادة السير لطبيعته.

 
 


