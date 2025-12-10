حادث سير على طريق نزول صافوط

وقالت ادارة السير انها تعاملت مع الحادث فور وقوعه، حيث تعمل على تنظيم الحركة المرورية والعمل جارٍ على سحب المركبة وإعادة السير لطبيعته.
