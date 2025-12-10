الغذاء والدواء تضبط حقن غير مرخصة في عيادتين بعمان

08:17 ص

الوكيل الإخباري- نفّذت كوادر التفتيش في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الثلاثاء ٩/١٢/٢٠٢٥ حملة تفتيشية موسعة على قطاع العيادات الطبية ومراكز التجميل في العاصمة عمّان، شملت مسحًا ميدانيًا وجمع بيانات وتوجيه عمليات رقابية نوعية لأهداف محددة.





وخلال الحملة، تم ضبط وسحب مستحضرات حقن NAD+، إلى جانب حقن أخرى غير مجازة تُستخدم في ممارسات الـBiohacking والحقن الوريدي للمكمّلات الغذائية، وذلك داخل مركز تجميل غير مرخّص وعيادة لعلاج الألم والرعاية التلطيفية.



وأكدت المؤسسة أن كوادر التفتيش قامت بمصادرة كامل الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأتين، نظرًا لاستخدام مستحضرات مخالفة وغير مسجلة لدى المؤسسة، ولقيامها بممارسات ذات طابع طبي خارج الإطار القانوني والطبي.



وبتتبع مصدر هذه الحقن، تبيّن أنها دخلت إلى المملكة بصفة شخصية مع بعض المسافرين، ولم تدخل عبر الطرق الأصولية أو القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



وتأتي هذه الحملة ضمن خطة رقابية دورية ومشدّدة بتوجيه من مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات، وذلك لضبط المخالفات في قطاع التجميل والعيادات الطبية، خصوصًا الممارسات المتعلقة بالحقن الوريدي للمواد غير المسجلة والمكملات التي يتم استخدامها بصورة مخالفة للقانون.



وأوضحت المؤسسة أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة، وأنها لن تتهاون في التعامل مع أي منشأة أو فرد يقوم باستخدام أو تداول مستحضرات غير مرخصة، أو بممارسة أي عمل ذي طابع طبي دون ترخيص قانوني وتسجيل أصولي.

