الأمن يدعو إلى الحيطة خلال المنخفض الجوي المتوقع

وأكدت المديرية ضرورة تفقد وسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر في حال استخدامها.
وشددت على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.
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