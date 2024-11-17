الأمن يدعو إلى الحيطة خلال المنخفض الجوي المتوقع

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع، والابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

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