 
الأحد 2024-11-17 10:13 م
 

الأمن يدعو إلى الحيطة خلال المنخفض الجوي المتوقع

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأحد، 17-11-2024 08:38 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع، والابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

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كما دعت المديرية سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات نتيجة هطول الأمطار وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في بعض المناطق .

وأكدت المديرية ضرورة تفقد وسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر في حال استخدامها.

وشددت على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.

 
gnews

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