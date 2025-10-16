الأمن يكشف حقيقة الأدخنة التي ظهرت في مشاجرة الجامعة الأردنية

05:21 م

الوكيل الإخباري- أكد مصدر أمني أن الأدخنة التي ظهرت في فيديو المشاجرة بالجامعة الأردنية هي عبارة عن بودرة طفايات الحريق، وأن الأمن لم يدخل إلى الجامعة ولم يتعامل مع المشاجرة كما أثار البعض. اضافة اعلان

