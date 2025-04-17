الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في الكرك

وفي تفاصيل القضية: أعادت فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي/ شعبة بحث جنائي إقليم الجنوب، التحقيق في إحدى القضايا المجهولة لتغيّب سيدة منذ 2011م من محافظة الكرك، بعد ورود معلومات جديدة تشير إلى تعرّضها لجريمة قتل.
وأكّد الناطق الإعلامي عمل فريق التحقيق على إعادة التحقيق في القضية وجمع المعلومات حولها والاستماع لأقوال عدد من المقرّبين منها؛ ليقود كل ذلك لإلقاء القبض على شقيقيها للاشتباه بقيامهما بقتلها.
وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك في عام 2006 م بقتل شقيقتهما طعناً إثر خلافات بينهم، وأنهما قاما بعد ذلك بدفنها في منطقة خالية من السكّان وفي عام 2011 قاما بالإبلاغ عن تغيّبها عن المنزل.
وأضاف أنه تم بدلالتهما وبعد أخذ موافقة المدعي العام العثور على موقع دفنها وإخراج بقايا عظام تعود لإنسان وتحويلها للطبّ الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة عليها .
وجرى توديع القضية والمشتبه بهما للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى، حيث قرر توقيفهما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد بالاشتراك.
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