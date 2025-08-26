الأمن ينعى الردايدة

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الجيش يفتح باب التجنيد للاناث - رابط
-
مؤتمر الطبيبات الأردنيات يوصي بتعزيز السياحة العلاجية وتمكين قطاع التعليم
-
زها الثقافي في الزرقاء يستضيف مسرحية"حكاية الطفل المغامر"
-
أمانة عمّان تباشر أعمال تعبيد ليلية للشوارع الرئيسية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي
-
الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة