الأمن ينعى الردايدة

مديرية الامن العام
مديرية الامن العام
 
الوكيل الإخباري-    نعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، بمزيد من الحزن والأسى، الوكيل هادي كامل حافظ الردايدة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

